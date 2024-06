Ilaria Salis è arrivata a Bruxelles. L'eurodeputata di Avs, eletta al Parlamento europeo, è pronta ad iniziare la sua nuova vita politica dopo la detenzione in Ungheria.

Salis ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto con il tesserino identificativo, a corredo un breve commento: «È tutto vero».

L’Ungheria intanto tenta un’ultima disperata mossa per riportarla in carcere. Il tribunale di Budapest, scrive il quotidiano online ungherese Index.hu, chiederà all’Europarlamento di revocare l’immunità alla neoeletta parlamentare.

L’iter prevede un voto in seduta plenaria in cui i parlamentari sono chiamati a decidere se sospendere l’immunità parlamentare. Se poi la richiesta di Budapest venisse approvata, l’Ungheria dovrebbe poi emettere un mandato d’arresto europeo. E non finisce qui, perché il mandato d’arresto andrebbe successivamente valutato da un tribunale italiano.

