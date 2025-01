«Con tutto il rispetto, il Veneto non è la Campania, la Puglia, la Sardegna o la Toscana: è molto di più, ha un valore che va oltre quello delle altre regioni».

Nell’Isola innescano la polemica politica le dichiarazioni di Alberto Villanova, capogruppo di Lega e Liga Veneta al consiglio regionale del Veneto, nell’ambito del dibattito interno al centrodestra sulla ricandidatura di Luca Zaia a governatore.

A puntare il dito contro l’esponente leghista, che in un’intervista ad Affari Italiani ha spiegato che a Roma gli alleati della Lega devono tenere conto, nella scelta del nuovo governatore, che il Veneto «vale di più», è il Movimento 5 Stelle, per voce di Emanuele Matta, consigliere regionale.

«La Lega finalmente esce allo scoperto affermando ciò in cui crede davvero: la Sardegna è una Regione di serie B rispetto al Veneto. Queste parole, oltre che essere vergognose e qualificare chi le afferma, svelano l’egoismo di chi, troppo spesso, dimentica che ogni regione d’Italia ha il proprio valore e la propria unicità», scrive Matta in una nota. Aggiungendo: «La Lega si conferma un partito che non ha minimamente a cuore l’interesse della nostra Regione, non solo per come ha governato la Sardegna negli ultimi 5 anni, ma soprattutto per la scarsa considerazione che dimostra nei confronti del nostro popolo».

«Invece di continuare a cercare di impartire lezioni di moralità alla Presidente Todde – conclude Matta - i colleghi leghisti sardi farebbero meglio a volgere lo sguardo in casa propria e spiegare ai loro compagni che la Sardegna non è inferiore a nessuno».

(Unioneonline)

