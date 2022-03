Al via a Villa Devoto il vertice di maggioranza sul rimpasto convocato dal presidente della Regione Christian Solinas. Sul tavolo due ipotesi: mini tagliando e azzeramento totale. Anche alla luce delle ultimissime notizie che arrivano dal Consiglio regionale, la prima sembra la più concreta: Sara Canu, capogruppo dei Riformatori, partito che esprime l’assessore dei Lavori pubblici Aldo Salaris, è passata al gruppo Misto. Questo indebolisce Salaris che potrebbe lasciare la delega a favore di un esponente dell’Udc, cioè del partito che più insisteva sull’opportunità della verifica.

Peraltro, poco prima del vertice, sia Fratelli d’Italia che Lega hanno fatto sapere di non essere a favore di un cambio di deleghe. “Non mi sveglio pensando al rimpasto – ha detto il coordinatore del Carroccio Dario Giagoni – ma ai problemi dei sardi come il costo dei mangimi per gli animali e dei carburanti”. Per la coordinatrice di FdI Antonella Zedda, “non ha senso né azzerare né promuovere un minirimpasto, siamo soddisfatti di quanto fatto nell’assessorato guidato fino a oggi e sappiamo cosa fare nei due di Legislatura che restano”.

