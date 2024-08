Dov’è finita Giorgia Meloni? Se lo chiedono in molti, sia tra i giornalisti che tra i partiti d’opposizione, per via del silenzio, mediatico e social, della premier, che dura ormai da quasi due giorni.

Meloni ha lasciato ha lasciato la villa di Ceglie Messapica, in Puglia, prima tappa delle sue ferie estive, all'una di notte di giovedì 22 agosto ed è “sparita”.

Per qualcuno avrebbe raggiunto la sorella Arianna per proseguire le vacanze in Sardegna, per altri sarebbe all’Argentario per altri ancora in Costiera Amalfitana. Il tutto però in sordina e nel riserbo totale.

Da Palazzo Chigi, in risposta ai dubbi, l’ufficio stampa commenta, come riferito dal Corriere della Sera: «La premier è sempre reperibile per i propri compiti o eventuali necessità di carattere istituzionale e non è tenuta a comunicare nel dettaglio i propri spostamenti, quasi si trovasse in regime di libertà vigilata o fosse un concorrente del Grande Fratello».

Ma, come detto, la minoranza attacca: per la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella «è giusto che il Paese sappia dove si trova la presidente del Consiglio senza che questo la renda una sorvegliata speciale».

«Impossibile che sia irreperibile - fa eco il presidente dei senatori di Italia Viva Enrico Borghi –è necessario che si sappia se la Presidente del Consiglio è in territorio italiano o no e nel caso se abbia affidato ad altro ministro le sue deleghe».

(Unioneonline)

