Sono state ufficializzate oggi due nuove nomine della Lega nel territorio della Gallura: ad annunciarle è stato il coordinatore regionale, nonché deputato, Dario Giagoni.

Filippo Emma si occuperà della Gallura costiera, mentre Salvatore Deiana dell'Alta Gallura.

«Li aspetta un bel compito e una grande responsabilità ma il lavoro sarà agevolato da quanto già costruito dal nostro Marco Cianciotto che oggi ha lasciato il testimone nelle loro mani - ha dichiarato Giagoni -. A Marco il mio più grande grazie per l’impegno profuso e l’egregio lavoro svolto sino ad oggi, lavoro che proseguirà in altre vesti per il nostro movimento».

L'annuncio arriva a quindici giorni esatti dalla nomina dei coordinatori cittadini di due grandi centri del Nord Sardegna: Sassari, dove le redini del partito di Matteo Salvini saranno gestite da Mariano Dore, e Alghero, con Monica Chessa.

