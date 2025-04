Appena due articoli della manovra 2025 approvati oggi dall’Aula. L’obiettivo è arrivare almeno all’articolo 6 dove sarà discusso l’emendamento che stanzia le risorse per l’aumento del fondo unico degli enti locali. Stamattina hanno ottenuto il via libera il 3 e il 4 sull’istruzione e l’agricoltura.

Nell’articolo 3 è previsto lo stanziamento di 17 milioni per incrementare il fondo regionale per le università. Non sono stati accolti alcuni emendamenti delle opposizioni per potenziare le scuole paritarie (il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca proponeva lo stanziamento di cinque milioni di euro) e per promuovere l’apprendimento della lingua inglese fin dalle scuole elementari con un voucher da 800 euro per alunno (prima firma di Paolo Truzzu di FdI). La maggioranza ha comunque assicurato la disponibilità a occuparsi di scuole paritarie nel prossimo assestamento di bilancio.

Quanto all’agricoltura, il centrodestra ha denunciato la mancanza di prospettive e di un progetto. Gigi Rubiu (FdI) ha parlato di «mancanza di fondi per le strade rurali», mentre Antonio Solinas del Pd ha detto che «sono maturi i tempi per una riforma delle agenzie e per la costituzione di un’agenzia unica dell’agricoltura».

Tra i correttivi ancora da discutere, quello della Giunta che stanzia 12 milioni per far fronte alla Blue tongue.

La seduta è stata interrotta e i lavori riprenderanno alle 16.

