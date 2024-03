Giorgia Meloni fissa l’asticella per le elzioni europee che si terranno il 9 giugno.

«Per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa, cosa non facile, non accade spesso che dopo un anno e mezzo un governo possa confermare quel consenso», ha detto la presidente del Consiglio intervistata ad Agorà.

Alle elezioni politiche del settembre 2022 FdI si è affermato come primo partito d’Italia, ottenendo quasi il 26% dei voti (25,98% per la precisione), 7,3 milioni in termini assoluti in base ai dati del Viminale. «Sicuramente è un obiettivo al quale punto», ha detto la premier.

Giorgia Meloni ha parlato anche dei suoi rapporti con il presidente Sergio Mattarella: «Sono ottimi, lo ringrazio perché non fa mancare mai il suo sostegno non tanto al Governo ma alla nazione. È un rapporto che gestiamo direttamente, personalmente, quelli che brigano per comprometterlo temo che resteranno delusi».

