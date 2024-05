In arrivo nell’Isola i big della politica, a due settimane dal weekend delle comunali ed europee dell’8 e 9 giugno. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Giuseppe Conte, già stasera e domani saranno in Sardegna Nicola Fratoianni e Roberto Salis, padre di Ilaria, candidata proprio con Alleanza Verdi e Sinistra. In programma un doppio appuntamento stasera ad Alghero e domani sera a Cagliari.

Anche se il calendario è ancora in attesa dell’ufficializzazione, mercoledì 29 è attesa la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che torna in Sardegna dopo la tappa di domenica scorsa ad Alghero. L'appuntamento sarà a Cagliari, probabilmente la sera in piazza Garibaldi.

In forse, ma dato come probabile, l'arrivo del leader di Iv Matteo Renzi, che sarebbe dovuto essere oggi a Cagliari ma il suo appuntamento è stato rinviato a data da destinarsi. Ancora nessuna notizia di un possibile arrivo di Matteo Salvini, che potrebbe decidere all'ultimo di fare tappa ad Alghero, Sassari e Cagliari, tre dei 5 grandi centri sardi chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale.

