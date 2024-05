Conto alla rovescia anche in Sardegna verso il voto per le europee di giugno.

A meno di un mese dall’apertura dei seggi partiti e coalizioni avviano gli eventi di presentazioni dei loro candidati.

Oggi, a Cagliari, nel palazzo del Consiglio regionale, si terrà conferenza stampa di presentazione delle liste del Movimento 5 Stelle, alla presenza dei candidati Cinzia Pilo e Matteo Porcu, del coordinatore Ettore Licheri e anche della governatrice Alessandra Todde, esponente pentastellata.

Sponda centrodestra, all’Hotel Regina Margherita la Lega ha organizzato la conferenza di presentazione di Lina Lunesu, candidata alle Europee per il Collegio Isole.

Sempre a Cagliari, al T-Hotel, Arianna Meloni, capo segreteria di Fratelli d'Italia e sorella della premier Giorgia Meloni, presenterà con Francesco Filini, responsabile del programma FdI, la candidatura alle Europee di Salvatore Deidda.

Ma ferve anche la campagna elettorale per le comunali, che nell’Isola si terranno in concomitanza con il voto europeo.

A Cagliari, nella sede del Pd di via Emilia ci sarà la presentazione della lista di "Cagliari per Noi - A Sinistra per la Città Futura", con il candidato sindaco Massimo Zedda.

A Sassari, invece, è prevista l’apertura della campagna elettorale di Giuseppe Mascia, candidato sindaco di Sassari per il Campo Largo, alla presenza anche in questo caso della governatrice Alessandra Todde del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini.

Sempre a Sassari, in serata, aprirà la sua campagna anche il candidato sindaco Nicola Lucchi.

