Elezioni europee 2024, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dall’Italia e dagli altri Stati Ue

Ore 18.30 – Germania, l’ultradestra esulta

«Il gioco è finito e abbiamo un super risultato, un risultato da record. Abbiamo quasi un 50% di nuovi elettori in Europa». Lo ha detto Tino Chrupalla, il leader dell'ultradestra tedesca di Afd, in Germania, commentando i primi exit poll, che danno il sorpasso di Afd con il 16,5% sui socialdemocratici al 14. Di tenore diverso il commento del segretario generale della Spd, Kevin Kuehnert, che ha parlato di «dura sconfitta».

Tino Chrupalla e l'Afd esultano dopo gli exit poll in Germania (Ansa-Epa)

Ore 18.05 – Exit Poll Germania, Cdu in testa, Afd sorpssa Spd

Secondo i primi exit poll alla chiusura dei seggi in Germania, i cristiano-democratici Cdu/Csu sono la prima forza politica, ma si registra il sorpasso dell’estrema destra Afd sui socialdemocratici Spd. Nel dettaglio: la Cdu è in vantaggio con il 29,5% (era al 28,9% nel 2019). Seguono l'ultradestra di Afd con il 16,5 (11%), l'Spd con il 14 (15,8), i Verdi con il 12% (20,5%), Fdp con il 5% (5,4), BWS (il nuovo movimento di Sara Wagneknecht) con il 5,5%, e la Linke con il 2,8. È quanto emerge dai exit poll pubblicati dalla emittente pubblica Ard.

Ore 17.43 – Proiezioni Europe Elects, cresce il Ppe

Secondo la prima proiezione delle elezioni europee di Europe Elects, aggregatore indipendente di sondaggi e dati, con i primi risultati post elettorali da sei Paesi il centrodestra del Ppe si proietta a 184 seggi (+6), il centrosinistra di S&D va a 136 (-4), i liberali di Renew vanno a 88 (-14). I conservatori di Ecr hanno 73 seggi (+5). La destra di Id 67 (+8), Verdi/Ale 56 (-16), Sinistra va a 36 (-1). Con 80 seggi (+31) i non iscritti diventerebbero il quarto gruppo.

Ore 17.16 – Exit Poll Austria: estrema destra in testa

Il partito di estrema destra Fpo è in testa alle elezioni europee in Austria, secondo gli exit poll pubblicati dai principali media. Fpo ha ottenuto il 27% dei voti, diventando per la prima volta la forza politica più importante nel Paese alpino.

