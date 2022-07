Draghi al bivio. È la giornata più lunga per il governo dell’ex presidente della Bce, alle prese con la crisi innescata dal mancato voto di fiducia del Movimento 5 Stelle.

Alle 9.30 le comunicazioni del premier in Senato. Fa il suo intervento, poi attende il dibattito e le risposte dei partiti prima di decidere se salire al Colle a rassegnare le dimissioni – questa volta definitive – o andare avanti. Il voto è atteso in serata, domani Draghi replica alla Camera.

I segnali sono positivi. “Sarà una bella giornata”, afferma il segretario Pd Enrico Letta. Matteo Renzi ancora più sicuro: “Ormai tutti sappiamo che Draghi rimarrà, l’unico problema è capire se Conte resterà nella maggioranza”.

I 5 Stelle sono divisi, i governisti si aspettano aperture sui famosi “nove punti” indicati dal leader pentastellato al premier per votare la fiducia.

Ieri Draghi ha visto Letta, in serata ha incontrato invece i leader di centrodestra, “sconcertati” per il faccia a faccia privilegiato con il segretario dem.

Il centrodestra ha chiesto a Draghi di farsi garante dell’unità nazionale e di respingere come “irricevibili” 7 delle 9 proposte avanzate dal Movimento 5 Stelle.

E che il voto si allontani lo conferma un post su Facebook dell’unica che lo chiede a gran voce, Giorgia Meloni. Posta un sondaggio Swg che dà Fdi come primo partito al 23,8% e scrive: “Ecco perché le stanno tentando tutte per evitare di tornare subito al voto, ecco spiegato perché la sinistra ha così paura delle elezioni.

Di seguito la diretta di ora in ora sulla crisi di governo.

Ore 10.30 - Draghi lascia il Senato, il dibattito riprende alle 11

Il premier Mario Draghi ha lasciato il Senato ed ora è diretto alla Camera dove è previsto consegni l'intervento sulle comunicazioni. Il dibattito è sospeso e riprende alle 11.

***

Ore 10.20 – Lega e M5S non applaudono

I senatori di Lega e Movimento 5 Stelle non hanno applaudito al termine del duro discorso di Mario Draghi, che ha lanciato diversi messaggi ai due partiti in merito agli strappi e agli ultimatum degli ultimi mesi.

***

Ore 10.20 – "Siete pronti a ricostruire il patto di fiducia?”

Serve un governo che "sia davvero forte e coeso e un Parlamento che lo accompagni con convinzione, nel reciproco rispetto dei ruoli. All'Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari - siete pronti a ricostruire questo patto?". Così il premier Mario Draghi conclude il suo intervento al Senato tra i brusii.

***

Ore 10.17: “Il reddito di cittadinanza va migliorato”

“Bisogna spingere sui contratti collettivi, servono interventi per assicurare livelli salariali dignitosi a fasce di lavoratori più in sofferenza. Il reddito di cittadinanza è una misura importante, ma può essere migliorato per favorire chi ha più bisogno e ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro”, ha detto Draghi, sottolineando anche la necessità di una nuova riforma delle pensioni con maggiore “flessibilità in uscita”. Sui bonus edilizi, “superare le criticità nella cessione dei crediti ma ridurre i contributi”.

***

Ore 10.15- “Quest'anno nessuno scostamento di bilancio”

"Quest'anno l'andamento della finanza pubblica è migliore delle attese e ci permette di intervenire senza nuovi scostamenti di bilancio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Un messaggio a Lega e M5S, che chiedevano uno scostamento di bilancio.

***

Ore 10.10 - “Armare l’Ucraina è l’unico modo per difendere gli ucraini”

"l governo si identifica nell'Europa e nella Nato. La posizione è chiara e forte nel cuore dell'Ue, del G7 e della Nato. Bisogna sostenere l'Ucraina in ogni modo. Come ripetuto ieri al presidente ucraino armare l'Ucraina è l'unico per aiutare gli ucraini a difendersi". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato.

***

Ore 10.05 – Senatori M5S non applaudono

I senatori M5S non applaudono i passaggi del discorso a Palazzo Madama di Mario Draghi a differenza del resto della maggioranza. In un'occasione a un battimani della maggioranza non si sono aggiunti i senatori della Lega.

Ore 10 – Draghi: “Ricostruire il patto di maggioranza”

"Non votare la fiducia è un gesto politico chiaro, non è possibile ignorarlo, equivale a ignorare il Parlamento e non è possibile contenerlo perché vuol dire che ognuno può ripeterlo, non è possibile minimizzarlo. Ancor di più perché arriva dopo mesi di strappi e ultimatum". Lo dice il premier Mario Draghi in Senato, sottolineando che bisogna "ricostruire il patto di maggioranza".

***

Ore 9.57 – Draghi: “Orgoglioso di essere italiano”

Gli "italiani hanno sostenuto le misure che di volta in volta abbiamo messo in campo, sono diventati veri protagonisti politiche, penso al paziente rispetto durante le restrizioni della pandemia, della vaccinazione, dell'accoglienza spontanea ai profughi ucraini accolti con affetto e solidarietà. Penso alle comunità locali con il Pnrr: mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi al Senato.

***

Ore 9.55 – Draghi: “Serve un concenso ampio”

"Il presidente della Repubblica mi affidò l'incarico" di premier con l'obiettivo di affrontare "tre emergenze: pandemica, economica e sociale", "tutti i principali partiti, con una sola eccezione, decisero di rispondere positivamente a quell'appello. Nel discorso che tenni in quest'Aula feci riferimento all'unità nazionale, che in questi mesi è stata la miglior garanzia di questo esecutivo e della sua efficicaca. Ritengo che un presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere il consenso più ampio consenso". Lo dice il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato.

***

Ore 9.50 – Draghi: “Le mie dimissioni scelta sofferta ma doverosa”

"Le mie dimissioni una scelta sofferta ma doverosa”, ha detto Mario Draghi, sottolineando che essendo un premier non eletto ha bisogno di un sostegno “molto ampio” in Parlamento.

***

Ore 9.50 – Al via il dibattito, il timing

Al via nell'Aula del Senato la seduta con le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier siede tra i ministri della Difesa e degli Esteri, Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio. Il governo è al gran completo e l'Aula è gremita.

La seduta andrà avanti con il discorso di Draghi fino alle 10.30, quando il presidente del Consiglio si recherà alla Camera per consegnare il testo delle comunicazioni rese a Palazzo Madama. Alle ore 11.00 riprenderà la seduta del Senato, con una discussione generale prevista fino alle 17, quando Draghi replicherà. Alle 17.30 inizieranno le dichiarazioni di voto ed alle 19 partirà la "chiama" dei senatori.

***

Ore 9.40 – Renzi: “Penso finisca bene”

"Penso finisca bene, vediamo la tempistica": così Matteo Renzi arrivando al Senato dove sono attese le comunicazioni del premier Mario Draghi sulla crisi di governo.

***

Ore 9.35 – Patuanelli: "Ascoltiamo Draghi”

"Ascoltiamo". Così il ministro e esponente M5s Stefano Patuanelli, uscendo dall'incontro con Giuseppe Conte, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto quale sia dunque la posizione del Movimento a pochi minuti dall'inizio del discorso di Mario Draghi.

***

Ore 9.20 - D'Incà: “Spero sia una giornata buona per il Paese”

"Mi auguro che sia una buona giornata per il Paese". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, deputato del M5s, arrivando al Senato per le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, senza rispondere alle domande sulla posizione del Movimento.

***

Ore 9 – Draghi a Palazzo Chigi, alle 9.30 le comunicazioni al Senato

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è a Palazzo Chigi. Il premier, che è atteso in Senato alle 9.30 per le sue comunicazioni, è arrivato nella sede del governo poco dopo le 8.30.

***

Ore 8.40 – Salvini: “La Lega deciderà per il bene dell’Italia”

"Dopo la crisi di governo causata dai 5 Stelle, dopo giorni di minacce e provocazioni, con decine di parlamentari che cambiano partito per salvare la poltrona e con un Pd che insiste a parlare di ius soli, ddl Zan e legge elettorale, invece di mettere al centro stipendi, bollette e lavoro, oggi si decide. E la Lega, unita e compatta, deciderà solo e soltanto per il bene e il futuro dell'Italia". Così scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini in vista delle comunicazioni del premier Draghi al Senato.

(Unioneonline)

