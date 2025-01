Il ministro dell’Istruzione non ascolta le Regioni sul dimensionamento scolastico. «Il Governo ha alzato un muro - ha spiegato stamattina l’assessora Ilaria Portas ascoltata in commissione Cultura del Consiglio regionale - questo è un ricatto bello e buono fatto alle Regioni: se noi ci adeguiamo avremo premialità, in caso contrario saremo puniti? È l’ennesimo schiaffo alle Regioni che dovrebbero avere voce in capitolo».

L’assessora all’Istruzione si riferisce all’ultimo decreto sul dimensionamento portato in Consiglio dei ministri da Giuseppe Valditara, che la Regione è «pronta a impugnare». Un provvedimento che «dà premialità termini di vicepresidi, personale Ata, numero di alunni delle classi ma solo alle Regioni che si adeguano ai parametri. Noi diciamo no».

Il ministero per quest’anno chiedeva l’accorpamento di nove autonomie scolastiche. «Noi abbiamo chiesto che questi parametri fossero rivisti - ha ricordato Portas - e non abbiamo dimensionato sulla base delle richieste del ministero. Abbiamo cercato un confronto ma non ci sono state aperture».

