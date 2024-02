Si tratta ancora di dati parziali ma a Nuoro, con 20 sezioni scrutinate su 44, Alessandra Todde mantiene la vetta. La candidata per il campo largo a trazione Pd-M5s ha ricevuto il 53,33% delle preferenze. Segue Paolo Truzzu del centrodestra con il 33,49% dei voti.

Nel capoluogo barbaricino, dove il primo cittadino Andrea Soddu è candidato con Soru, l’ex presidente della regione si attesta all’11,48%. Chiude Lucia Chessa Sardigna R-esiste con l’1,70%.

L’esponente del Movimento 5 stelle, già vice ministra del Mise, nella sua città, come mostrano i numeri seppur non definitivi, è stata la più votata. Un trend che si avvicina a quello di Cagliari, dove – ad ora – è in testa alla corsa per la Regione con il 53,34.

