Da martedì prossimo in Consiglio regionale sarà attivata la formula del Question time.

Una seduta al mese (ogni primo martedì) sarà dedicata alla discussione di interpellanze e interrogazioni con risposta immediata della Giunta. L’ha annunciato il presidente dell’Assemblea Michele Pais in Aula, dove si sta discutendo una proposta di legge sull’albergo nautico diffuso.

La decisione era nell’aria da tempo, oggi però si è fatto un passo avanti dopo che il consigliere della Lega Pierluigi Saiu ha chiesto un’accelerazione: “A che punto siamo giunti sull’attivazione del Question time, strumento fondamentale per restituire all’Aula del Consiglio il ruolo di controllo sull’indirizzo politico?”. Il consigliere ipotizza l'oggetto di una prossima interpellanza: “Mi riferisco alle dichiarazione di un dirigente dell’Ats che ha proposto l’utilizzo di medici in affitto e di privatizzazione del pronto soccorso di Nuoro”. Secondo il leader dell’Udc Giorgio Oppi, “sulla sanità ormai siamo arrivati a una situazione che non è più accettabile, la colpa è di qualche personaggio che crede di essere il padrone del mondo”. Primo tema del question time dovrebbe essere, dunque, proprio la sanità.

