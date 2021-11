Il rinnovo delle commissioni consiliari slitta ancora. Durante la riunione dei capigruppo di maggioranza di stasera il presidente dell’Assemblea Michele Pais ha assicurato che saranno sciolte la prossima settimana e riconvocate per l’elezione dei presidenti scaduti il 4 ottobre scorso.

Al vertice mancavano Psd’Az, Forza Italia e Fratelli d’Italia, cosa che ha impedito di raggiungere la quadra sulla definizione dei futuri equilibri nei parlamentini. È probabile che non sia riconfermato l’attuale presidente della commissione Bilancio Valerio De Giorgi. Alla guida della terza commissione arriverebbe un membro del Psd’Az che però dovrebbe fare un passo indietro su almeno una delle due che già controlla – Lavoro e Attività produttive – per fare spazio all’Udc. In questo modo i sardisti avrebbero due presidenze, le altre forze politiche – Lega, Fi, FdI e Udc – una a testa.

© Riproduzione riservata