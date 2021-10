Seggi chiusi alle ore 15, inizia lo spoglio delle schede votate per le elezioni amministrative 2021.

Circa 12 milioni gli italiani chiamati alle urne per eleggere i sindaci e i consigli comunali delle maggiori città italiane.

Ecco i primi exit poll, Comune per Comune.

I candidati a Roma: Virginia Raggi e Roberto Gualtieri Da sinistra in basso: Enrico Michetti e Carlo Calenda (Ansa)

ROMA – Secondo le prime tendenze, Enrico Michetti (centrodestra) e Roberto Gualtieri (centrosinistra) sono testa a testa, davanti a Calenda (Azione), a sua volta davanti al sindaco uscente Virginia Raggi (M5S). In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, Michetti raggiunge una forchetta del 27-31%, seguito da Gualtieri con il 26,5-30,5%. Dietro ancora Carlo Calenda e Virginia Raggi, tutti e due con una forchetta 16,5-20,5%.

I candidati a Milano: Giuseppe Sala e Luca Bernardo Da sinistra in basso: Layla Pavone e Gabriele Mariani

MILANO – Il sindaco uscente Beppe Sala verso la vittoria al primo turno. Staccato lo sfidante di centrodestra Luca Bernardo. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, Sala (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 54-58%. Bernardo è staccato con il 32-36%. Seguono Layla Pavone (M5S9 e Gianluigi Paragone (Italexit), entrambi con una forchetta del 2-4%.

I candidati a Torino: Paolo Damilano (S), Valentina Sganga (D) e nel riquadro Stefano Lo Russo (Ansa)

TORINO – A Torino sono davanti i candidati di centrodestra e centrosinistra, Damilano e Lo Russo, mentre la candidata del Movimento 5 Stelle Sganga è data in netto distacco. In base al primo Intention Tecné per Mediaset, Stefano Lo Russo raggiunge una forchetta del 43-47 seguito da Damilano con 37-41 e Valentina Sganga al 6-10%.

I candidati a Bologna: Matteo Lepore e Fabio Battistini Da sinistra in basso: Stefano Sermenghi e Dora Palumbo (Ansa)

BOLOGNA – In base ai primi exit poll, Lepore (centrosinistra-M5S) potrebbe farcela al primo turno. Lepore ha una forchetta del 61-65%, seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 26,5-30,5%.

Amministrative Napoli, da sinistra in basso: Gaetano Manfredi e Catello Maresca. Da sinistra in basso: Antonio Bassolino e Alessandra Clemente

NAPOLI – Nettamente davanti, in base agli exit poll, il candidato Pd-M5S Manfredi. In base al primo Instant

Quorum/youTrend per SkyTg24, Manfredi raggiunge una forchetta del 49-53% seguito da Catello Maresca (centrodestra) con il 23-27%. Dietro Antonio Bassolino (civiche), con il 10-14%, e Alessandra Clemente (sinistra), con il 6-10%

