Conclusa a Montecitorio la settima votazione per l’elezione del 13esimo presidente della Repubblica, ultima fumata nera. La prossima chiama sarà alle 16.30 ed è praticamente ufficiale: sarà Mattarella bis.

Gli appelli per la rielezione del Capo dello Stato si sono susseguiti durante la settima tornata di voto e sono culminati in una intesa nella maggioranza. Mattarella dovrebbe quindi raggiungere e ampiamente superare il quorum nell’ottava tornata pomeridiana.

La diretta:

Ore 14.50 – Salvini: “Abbiamo scelto noi per il bene del Paese”

"Andiamo a testa alta, abbiamo scelto noi per il bene del Paese. Ci sono stati troppi veti, la situazione andava sbloccata e ci siamo presi una grossa responsabilità. Vinceremo le politiche e governeremo questo Paese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante l'assemblea con i grandi elettori della Lega.

***

Ore 14.20 – Alle 16.15 conferenza stampa Pd

Il segretario del Pd Enrico Letta alle 16.15 terrà una conferenza stampa nell'auletta dei gruppi, alla Camera dei deputati. Lo rende noto il Pd.

***

Ore 13.50 – Amato: “Per l’elezione diretta va cambiato il sistema”

L'elezione diretta del Capo dello Stato? "Non può essere vista come qualcosa che da sola si innesta in un sistema lasciandolo così com'è". Risponde così il neopresidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato in conferenza stampa.

***

Ore 13.35 – Concluso il settimo spoglio

Il settimo scrutinio si conclude con un'altra fumata nera. Sono stati 387 i voti ottenuti da Sergio Mattarella. A Carlo Nordio, candidato da FdI, sono andati 64 voti mentre il pm Nino Di Matteo ha incassato 40 voti. Dieci voti sono andati a Casini, 8 a Belloni, 6 a Manconi, 4 Cartabia, 2 a Draghi, 2 a Emilio Scalzo. Le schede bianche sono state 60, le nulle 4 e i voti dispersi 9. I presenti in tutto sono stati 976, gli astenuti 380.

***

Ore 13.30 – I capigruppo al Colle alle 15

I capigruppo della maggioranza, a quanto si apprende, andranno al Quirinale alle 15.

***

Ore 13.15 – Meloni: “Sarei stupita del sì di Mattarella”

"Sarei stupita se Mattarella accettasse di essere rieletto Presidente della Repubblica dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi. Anche perché sappiamo tutti che il secondo mandato presidenziale non può diventare una prassi, forzando gli equilibri previsti dalla nostra Costituzione". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni.

***

Ore 13.00 – Letta: “Grazie presidente”

"Stamani son passato qui davanti andando alla Camera". Con un emoticon sorridente, il segretario dem Enrico Letta posta una foto su Twitter con lo striscione "Grazie Presidente Mattarella".

***

Ore 12.50 – Berlusconi sente Mattarella – “Lunga e affettuosa telefonata tra Silvio Berlusconi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente Berlusconi ha assicurato al presidente Mattarella il sostegno di Forza Italia per la sua rielezione”. Lo si apprende da fonti di Forza Italia.

***

Ore 12.47 – Intesa su Mattarella bis – Si è raggiunta un'intesa nel vertice di maggioranza sul bis per Sergio Mattarella. Lo confermano fonti di maggioranza.

"L'intesa su Mattarella è una grandissima gioia", ha detto Matteo Renzi lasciando la riunione.

***

Ore 12.27 – Brunetta (FI): “Mattarella e Draghi per la stabilità” – "Stabilità e credibilità: ho sostenuto da sempre la necessità di tutelare questi due valori sopra tutti, per il bene del Paese. I migliori garanti della stabilità e della credibilità dell'Italia sono Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica e Mario Draghi alla guida del Governo. Oggi i grandi elettori faranno la scelta giusta". Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione ed esponente di Forza Italia.

***

Ore 12.22 – Marcucci (Pd): “Rieleggeremo Mattarella” – “Oggi pomeriggio rieleggeremo un grande presidente: Mattarella”. Lo ha scritto sui social il senatore Pd Andrea Marcucci, confermando l’ampia convergenza per un secondo mandato del presidente uscente.

***

Ore 12.15 – Casini si chiama fuori: “Mattarella bis” – "L'Italia non può ulteriormente essere logorata da chi antepone le proprie ambizioni personali al bene del paese. Certamente io non voglio essere tra questi. Chiedo al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità, di togliere il mio nome da ogni discussione e di chiedere al presidente della Repubblica Mattarella la disponibilità a continuare il suo mandato nell'interesse del paese". Così Pier Ferdinando Casini, che di fatto si toglie da ogni rosa di possibili candidati, aprendo anch’egli al Mattarella bis.

***

Ore 12.05 – Sibilia (M5S): “Si può chiudere” – "Oggi pomeriggio si può andare finalmente verso la chiusura. In questi minuti si stanno creando le condizioni trasversali per recepire i chiari segnali del Parlamento. Non perdiamo altro tempo, serve stabilità". Lo ha scritto sui social il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia (M5S).

***

Ore 11.55 – Renzi: “Stasera si chiude” – Matteo Renzi, dicono fonti di Iv, si mostra ottimista: "Stasera si chiude" sul Quirinale.

***

Ore 11.44 – Meloni: “Salvini vuole il bis? Non ci credo” – "Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci". Lo ha detto Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni del leader della Lega.

***

Ore 11.30 – Colloquio Draghi-Mattarella – Il presidente del consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio di circa mezz'ora questa mattina con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio, a quanto si apprende, è avvenuto a margine del giuramento di Filippo Patroni Griffi a giudice della Corte Costituzionale.

***

Ore 10.50 – Salvini: “Mattarella bis e Draghi resti premier”- "Consideriamo che non sia più serio continuare con i no e i veti incrociati e dire al presidente di ripensarci", ha detto Matteo Salvini arrivando a Montecitorio. "Per me - ha aggiunto il segretario della Lega - Draghi è meglio che resti a Palazzo Chigi, perché tutto il resto sarebbe rischioso”.

"Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo – ha continuato Salvini - allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi".

***

Ore 10.05 – Scheda bianca per Italia Viva – Matteo Renzi e gli elettori di Italia Viva partecipano alla settima votazione. La scelta, però, è di votare scheda bianca. La stessa scelta di Pd e Movimento 5 Stelle.

***

Ore 9.50 – Casini: “Il mio nome solo se unisce”

"Il mio nome può essere sul tavolo solo se rappresenta un momento di unità e di convergenza. L'Italia viene prima delle nostre ambizioni personali". Lo ha detto Pier Ferdinando Casini ai giornalisti che lo hanno intercettato sotto casa, vicino a piazza del Gesù.

***

Ore 9.30 – Parte il settimo voto

Al via a Montecitorio la settima votazione per l’elezione del presidente della Repubblica.

***

Ore 9.15 – Per M5s astensione o bianca, Fi si astiene

Al prossimo voto astensione o scheda bianca: sono le indicazioni per i grandi elettori M5s all'assemblea congiunta. Forza Italia, a quanto si apprende, si asterrà.

***

Ore 9.00 – Anche Tajani al vertice

Per la prima volta anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, partecipa all'incontro tra i leader di maggioranza con Matteo Salvini, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Tajani sarà in rappresentanza del suo partito e del raggruppamento centrista.

***

Ore 8.30 – Nuovo vertice Salvini-Letta-Conte

Un nuovo incontro tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte è previsto alle 8.30 negli uffici della Camera. A dirlo è il segretario leghista Salvini, entrando a Montecitorio.

***

Ore 8.15 – Letta: “È durissima, fortuna che il Pd è unito”

"Ognuno di noi, qua dentro, interpreti il suo ruolo come grande elettore e non grande twittatore. Da queste scelte dipende il futuro del Paese". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, secondo quanto riferito da fonti del Nazareno, all'assemblea con i grandi elettori in corso alla Camera. "È durissima. Fortuna che c'è il Pd. Fortuna che c'è l'unità del Pd", ha aggiunto fra gli applausi.

***

Ore 7 – I vertici della notte

Nella notte i vertici centristi (“Uniti su Casini”) e la cabina di regia dei Cinquestelle: Giuseppe Conte, dopo aver incontrato i leader di Pd e Leu ha raggiunto i vicepresidenti, capigruppo, ministri e coordinatori dei comitati del Movimento.

LA SITUAZIONE:

Venerdì prima la bocciatura della presidente del Senato Elisabetta Casellati, poi la pioggia di voti (336) per il Capo dello Stato uscente Sergio Mattarella. Fuori da Montecitorio l’incontro tra il premier Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini, che fa pensare all’ennesima trattativa su Colle e Chigi.

Infine il rilancio di una presidente donna, sostenuto dai leader di Lega Salvini e M5s Conte. Si pensa a Marta Cartabia e Paola Severino, ma la candidata ideale “gialloverde” (ma anche per Fdi) è Elisabetta Belloni.

Bruciati molti nomi, restano in campo Draghi, Casini, Amato, Cartabia, Severino e Belloni.

