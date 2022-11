L’ex governatore Ugo Cappellacci diventerà presidente della commissione Salute della Camera. Sul nome del deputato di Forza Italia, al secondo mandato da parlamentare, è stato raggiunto l’accordo nel centrodestra per la guida della commissione Salute della Camera, tra le prime per gradimento dell’ex presidente della Regione. Mercoledì dovrebbe aversi l’ufficialità, con l’elezione di Cappellacci.

Non è dato sapere se altri parlamentari sardi assumeranno incarichi di presidenza. Le trattative, nella coalizione di maggioranza, proseguono serrate e non è da escludere qualche altra designazione. Una porta dritto al nome di Salvatore Deidda, l’esponente di An che era stato in lizza per l’incarico di sottosegretario alla Difesa. Nelle prossime ore gli scenari dovrebbero comunque diventare più chiari.

