L'emendamento sul taglio del canone Rai è stato bocciato con 12 contrari e 10 a favore, con Forza Italia che ha votato contro insieme all'opposizione.

«Noi non abbiamo votato un emendamento che prevedeva il taglio del canone Rai di 20 euro perché lo consideravamo sbagliato e non utile ad abbassare la pressione fiscale. Bisogna trovare 430 milioni dal bilancio per finanziare la Rai. Con quei soldi invece si possono tagliare veramente le tasse», ha spiegato il vicepremier Antonio Tajani parlando con i giornalisti.

«Non c'è nessun inciampo» all'interno del governo, «siamo sempre stati coerenti con quello che abbiamo detto», ha aggiunto Tajani.

Inciampo invece di cui parlano fonti di Palazzo Chigi: «Il Governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà. L'inciampo della maggioranza sul tema del taglio del canone Rai non giova a nessuno».

Minimizza ufficialmente la premier Giorgia Meloni: «Sono schermaglie. Non ci vedo niente di particolarmente serio», ha detto. E ancora: «Se si è arrivati ad un accordo per un cessate il fuoco in Libano possiamo farlo pure sul canone Rai».

Anche per il vicepremier Matteo Salvini «non c’è nessuno scontro»: «Stiamo lavorando per abbassare le tasse, il canone Rai è una di queste, ma non è la nostra attività centrale – ha detto intervistato a Rtl 102.5. Abbassare il costo del canone è da sempre un obiettivo non della Lega ma del centrodestra. Forza Italia non lo vuole? Mi dispiace per gli italiani. Ma se sarà così, lavoreremo su altri fronti».

(Unioneonline)

- IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata