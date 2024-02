Aspiranti governatori alle urne nella sfida per le Regionali. La prima a votare, poco prima delle 9.30 e nell'unico seggio allestito nella scuola materna di Austis, comune da 750 abitanti in provincia di Nuoro, è stata Lucia Chessa, che nella corsa a governatrice è sostenuta dalla lista Sardigna R-esiste.

Già sindaca del piccolo centro, Chessa è segretaria nazionale dei Rossomori, una formazione politica autonomista e oggi è alla guida di questo nuovo soggetto, Sardigna R-esiste, che «è nato e continuerà a esistere qualunque sia il risultato di queste regionali - dice - Sarà l'unico soggetto nuovo nel panorama politico sardo e starà col fiato sul collo su chiunque andrà al governo della nostra isola».

Alessandra Todde ha votato a Nuoro, accompagnata dalla famiglia, nella scuola di via Gramsci.

Paolo Truzzu invece ha votato alle 10.41 nel seggio dell’Istituto Comprensivo “Randaccio Tuveri Don Milani”, in via Venezia 2 a Cagliari. Il sindaco di Cagliari è arrivato in auto accompagnato dalla moglie: «Ora voto, poi vado a vedere la partita del Cagliari», ha detto. E dopo? «Dopo si aspetta, penso che attenderò l’esito del voto a casa da solo, come faccio di solito».

