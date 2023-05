Il Psd’Az algherese, sezione Anselmo Contu, corre in difesa dell’assessore regionale Gianni Chessa attaccato dall’associazione Sardegna Accessibile per la mancata partecipazione ai bandi nazionali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nelle località balneari. Ma soprattutto bacchetta l’assessore all’Ambiente del Comune di Alghero, Andrea Montis, colpevole di aver commentato la notizia sulla sua pagina social, scrivendo di uno “scivolone” da parte del componente della giunta Solinas.

Ora il segretario del Partito Sardo d’Azione di Alghero, Giuliano Tavera, chiede a Montis le pubbliche scuse. «All'assessore Montis, che accusa Chessa di "scivolone" e di scarsa sensibilità, è doveroso chiedere quanti finanziamenti ha fatto ottenere al comune di Alghero il partito dei Riformatori (del quale Montis fa parte) che per quattro anni in Regione ha gestito la delega dei Lavori Pubblici, in tema di abbattimento delle barriere architettoniche?», si domanda Tavera.

Tra le tante competenze dell’assessore regionale, poi, «non figurano gli aspetti relativi alle politiche dell’inclusione e per le persone con disabilità e per i loro familiari ma, ciò nonostante, nel corso degli anni sono stati realizzati numerosi interventi che evidenziano attenzione e sensibilità verso persone affette da disabilità anche nell'ambito dei servizi turistici e di promozione del territorio», sottolinea il Psd’Az di Alghero.

© Riproduzione riservata