«Con questa forza politica rimango fedele ai miei ideali», così Nina Ansini, consigliera comunale dell’Udc ad Alghero, saluta il partito dello scudo crociato per andare a rinforzare le fila di Forza Italia.

L’annuncio oggi, nel corso di una riunione all’Hotel Catalunya con il segretario regionale degli azzurri, Pietro Pittalis, il segretario Nanni Terrosu e il capogruppo in consiglio comunale Marco Tedde.

«Forza Italia si rafforza indiscutibilmente con una delle donne politiche più presenti nell’assemblea civica, da ormai sei legislature. Nina non ha bisogno di presentazioni, donna di grande esperienza e competenza. Per due volte assessora ai Servizi Sociali, – ha ricordato Marco Tedde – forse la migliore che noi abbiamo conosciuto, perché oltre alle competenze, sue personali (Ansini è una dottoressa in Medicina), ha maturato negli anni delle sensibilità sul sociale che le hanno consentito di affrontare temi non in modo freddo e esclusivamente amministrativo, ma con il cuore».

