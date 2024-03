“Alla guida della città: progetto e comunicazione” è il nuovo ciclo di formazione promosso dalla Scuola di Formazione Politica dei Riformatori e rivolto a chi intende conoscere meglio il buon governo dei Comuni e i meccanismi della politica. «Considerati il successo che la Scuola di formazione politica ha riscosso nel corso delle 5 edizioni passate e la necessità di poter contare su una offerta formativa specifica che sia guida e strumento per la futura classe politica e dirigente, i Riformatori anche nel 2024 puntano su un corso di alta qualità – spiega Umberto Ticca, responsabile delle iniziative di formazione dei Riformatori –. Ancora una volta la formula è aperta a tutti a prescindere dall’appartenenza politica, quindi bipartisan, e anche in questa versione è interamente incentrato su argomenti legati alle elezioni, quindi la campagna elettorale e le sfide dei futuri candidati».

Si inizia sabato 6 aprile al Lido di Cagliari con il primo focus sulla comunicazione con Luca Poma, docente universitario, esperto in comunicazione specializzato in “Reputation management", saranno approfonditi i temi legati ai pilastri della (buona) comunicazione. “Come costruire consenso politico guardando al futuro” è la domanda a cui il docente darà una risposta. A seguire la prima sessione tematica intitolata “Cambiamento, visione, nuovi scenari” con due importanti interventi in programma. Il primo a cura di Fabrizio Leoni, professore di progettazione architettonica e urbana al Politecnico di Milano che parlerà di trasformazioni urbane e grandi progetti di riqualificazione a partire dall’esempio Barcellona”.

Nel secondo intervento verrà presentato il libro "Buongiorno SarDegna” di Sergio Zuncheddu, imprenditore, editore del Gruppo L'Unione Sarda, che dialogherà con Michele Cossa sugli scenari futuri e sull’idea di cambiamento non solo per Cagliari ma per l’intera Isola.

Sabato 13 aprile si parlerà sempre di comunicazione. Questa volta sarà Andrea Camaiora, comunicatore politico pioniere in Italia nel campo delle "litigation PR”, ceo e founder “The Skill”, ad affrontare il tema relativo alle sfide della politica tra mondo analogico e digitale analizzando le correlazioni tra cittadini, media e reputazione. La sessione successiva dal titolo “Il nuovo sviluppo delle città” sarà guidata da Giulio Steri, avvocato del Foro di Cagliari, già Avvocato dello Stato, e Paolo Sanjust, docente di architettura.

Infine, sabato 20 aprile verrà presentato il libro di Daniele Chieffi, saggista e docente universitario, già direttore della comunicazione e PR del Dipartimento per l’innovazione e la digitalizzazione della presidenza del Consiglio. A partire dal nuovo libro dell’autore, che dà anche il titolo all’intervento, si affronterà il tema delle crisi reputazionali ai tempi dell’Infosfera. Nella seconda parte spazio all’architettura delle città con Giorgio Angius, che dialogherà con i docenti di Ingegneria e architettura UniCa, Ivan Blecic e Carlo Atzeni sulla connessione tra spazio e città e sulle sfide da cogliere.

© Riproduzione riservata