Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 22 marzo 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio: Cagliari da oggi in campo per riprendere la preparazione

In Comune approvata l'intitolazione del futuro stadio del Cagliari a Gigi Riva

Parla Rombo di Tuono sulla Nazionale e sul Cagliari di Ranieri

Calcio Femminile: Eccellenza, i risultati

Tennistavolo: Campionati Italiani in corso, oggi i titoli nei singolari femminile e maschile della seconda categoria

