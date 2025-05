Fabio Manca – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 09 maggio 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti e argomenti:

Paolo Matta, giornalista – L’elezione di Papa Leone XIV: prime impressioni sul suo pontificato

Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Le anticipazioni dal sito UnioneSarda.it

Papa Leone XIV: una Chiesa che parla al mondo intero

Stefano Porcu, psicologo e psicoterapeuta – La scuola è in allarme: come si educano e come si gestiscono questi ragazzi?

