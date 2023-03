Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 27 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral News con Guglielmo Niada Social Media Manager del gruppo Unione Sarda: Cagliari, ecco la formazione ideale secondo l’intelligenza artificiale

- Intervista a Fulvio Passalacqua Key Account Manager Enel X Italia

- News – La Farina di grillo debutta in pasticceria con i croissant

- Ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Consigli di lettura per domani con il Direttore Editoriale de L’UNIONE SARDA Lorenzo Paolini

- News - La sorprendente scoperta di un abito Versace da 9.000 euro acquistato per soli 11 euro

