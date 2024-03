Giunta: stabiliti i criteri per la scelta del nuovo esecutivo regionale. Competenza, almeno cinque donne, rappresentanza del territorio e anche di quei partiti che non sono in Consiglio

Regionali: il lavoro degli Uffici Elettorali dei tribunali potrebbe durare due settimane. Solo dopo la proclamazione degli eletti. La prima riunione di Consiglio non prima di un mese

Energia: senza la firma sulla dorsale del metano, la Sardegna rimane ancora con il carbone

Eolico: spunta un altro progetto di parco eolico in Barbagia

Donne: oggi sull’Unione Sarda il racconto di dodici donne sarde della storia raccontata da dodici giornaliste

Calcio: le parole di Ranieri sulla gara contro la Salernitana. Recuperati Aresti e Hatzidiakos. Domani pomeriggio diretta su Radiolina a partire dalle 14:30

