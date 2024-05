Fabio Manca – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 17 maggio 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti

Alberto Masoni – Direttore Sezione di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Manuel Floris – Astrofisico e direttore Il Planetario de L’Unione Sarda: Al Planetario de L’Unione Sarda il convegno sull’Einstein Telescope

Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it: siccità in Sardegna, situazione critica in vista dell’estate

Carlo Cotza – Referente di Arc: “Queeresima”, a Cagliari al via la manifestazione sui diritti LGBT

