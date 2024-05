Fabio Manca – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 15 maggio 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti

I trent’anni di Emergency

Francesca Mulas, giornalista

Maria Antonietta Pisci, dottoranda in Scienze giuridiche e politiche

Sara Chessa, infermiera sulla nave di Emergency “Life support”

In Sardegna 100mila over 55 non riescono a curarsi

Alberto Farina, segretario regionale della federazione dei pensionati della Cisl

Le anticipazioni dal sito UnioneSarda.it

Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it

