Le notizie dell'edizione delle 12 del 28 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Einstein Telescope: la preoccupazione della CGIL sarda per l'asse UE/Germania

Sassari: incidente mortale sulla 131. La vittima è un sassarese di 68 anni

Cagliari: traffico in tilt nel centro del capoluogo

Tempio: istanza di ricusazione del Giudice presentata dalla difesa di Elia Di Genova

Teatro: l'Azuni di Sassari ha vinto il primo premio del "Festival Thauma" a Milano

Calcio: domani amichevole a Villacidro per il Cagliari. Luvumbo di nuovo a disposizione

