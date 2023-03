Le notizie dell'edizione delle 10 del 28 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: oggi in Consiglio la mozione di sfiducia contro il Governatore Christian Solinas

Cagliari: traffico congestionato sulle vie del centro del capoluogo

Cagliari: controlli dei Carabinieri in due ristoranti. Poca igiene e alimenti non tracciabili

Monserrato: un 52enne calabrese denunciato perché si fingeva mago della finanza. Truffati due fratelli di Monserrato

Traghetti: proroga di sei mesi e nuovo bando sulla tratta Cagliari-Civitavecchia

Teatro: oggi a Sassari per Cedac la commedia "Boston Marriage"

Calcio: Luvumbo a disposizione di Ranieri

