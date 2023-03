Le notizie dell'edizione delle 12 del 22 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

San Gavino: rintracciato il rapinatore alle Poste

Sanità: disagi per le mamme partorienti in Ogliastra

Tavolara: salvato un esemplare di Caretta Caretta

Seatbelt: in 10 giorni la Polizia Stradale ha ritirato sette patenti e decurtato 556 punti

Libri: oggi alla Mem presentazione del libro del giornalista sardo Giampaolo Cadalanu

Stadio Cagliari: sarà intitolato a Gigi Riva

Calcio: quattro gli assenti alla ripresa degli allenamenti

