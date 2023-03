Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 21 marzo 2023 a cura Valentina Caruso.

Calcio: Cagliari mercoledì in campo per riprendere la preparazione

Inchiesta esplorativa avviata dalla Procura di Cagliari per il trasferimento dell'ex rossoblù Alberto Cerri dalla Juventus nel 2018

Seri C: l'allenatore della Torres Alfonso Greco si ripresenta alla stampa

Tennistavolo: Campionati Italiani in corso al PalaPirastu oggi iniziano le gare della seconda categoria

Lotta: Bronzo nell'europeo U23 per Simone Piroddu nella categoria 61 kg della lotta stile libero

