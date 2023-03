Le notizie dell'edizione delle 12 del 21 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Sassari: secondo giorno di vista in Sardegna della Ministra Bernini

Porto Canale: domani mattina sit-in degli ex lavoratori davanti alla sede dell'Assessorato Regionale ai trasporti

Aerei: ad Aprile più voli per Milano Linate da Alghero e Cagliari

Aeroporti: oggi la fusione tra gli aeroporti del nord Sardegna

Invasi: quelli sardi sono pieni all'82%

Ristorazione: a Cagliari 1200 imprese e 3mila lavoratori

Sport: presentati questa mattina a Cagliari i Grandi Eventi Sportivi del 2023

© Riproduzione riservata