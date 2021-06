Zero morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Regno Unito: è la prima volta che accade dall'estate scorsa.

Lo rivelano i dati ufficiali diffusi dal governo guidato da Boris Johnson, che confermano finora l'efficacia dei vaccini sui contagi gravi anche di fronte all'emergente variante Gamme (in precedenza definita “indiana”) del virus.

I numeri, alleggeriti peraltro dal tradizionale ritardo di parte delle statistiche riferite al weekend, indicano inoltre un numero di nuovi casi giornalieri di nuovo in lieve discesa, pari a 3.165 unità (su 602mila tamponi eseguiti) e un totale di persone ricoverate al momento in ospedale per Covid-19 fermo a 870.

Nel Paese lo scorso 17 maggio sono state allentate alcune restrizioni adottate dall’esecutivo per limitare i contagi. Nel dettaglio, sono stati riaperti pub e ristoranti al chiuso, oltre che alberghi, ostelli e bed and breakfast. Viene inoltre consentita la presenza fino a 30 persone a matrimoni, funerali ed eventi privati.

