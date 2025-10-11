Zelensky a Trump: «Se fermi guerra a Gaza, puoi farlo anche con Mosca»I due leader si sono sentiti al telefono. Tra i vari temi discussi anche quello della difesa aerea ucraina
Una «buona conversazione, molto produttiva». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. «Mi sono congratulato per il successo e l'accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa».
A comunicare parte della telefonata intercorsa tra i due leader è stato proprio il presidente ucraino sul suo account X. «Ho informato Trump degli attacchi russi alla nostra energia. Grato per la disponibilità a sostenerci. Abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi al riguardo. Ci sono buone opzioni, idee forti su come rafforzarci realmente».
Ma per porre fine al conflitto armato «è necessaria la disponibilità dei russi a partecipare a una vera diplomazia. Grazie alla forza questo può essere garantito. Grazie, signor Presidente!», sostiene Zelensky.
(Unioneonline/v.f.)