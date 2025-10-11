Una «buona conversazione, molto produttiva». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. «Mi sono congratulato per il successo e l'accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa».

A comunicare parte della telefonata intercorsa tra i due leader è stato proprio il presidente ucraino sul suo account X. «Ho informato Trump degli attacchi russi alla nostra energia. Grato per la disponibilità a sostenerci. Abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi al riguardo. Ci sono buone opzioni, idee forti su come rafforzarci realmente».

Ma per porre fine al conflitto armato «è necessaria la disponibilità dei russi a partecipare a una vera diplomazia. Grazie alla forza questo può essere garantito. Grazie, signor Presidente!», sostiene Zelensky.

