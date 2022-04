“Dalla scorsa notte sto affrontando un enorme attacco informatico sui miei account di posta elettronica e social media”. E’ quanto denuncia su Twitter Patrick Zaki, aggiungendo “che buon inizio!!”, chiaro riferimento alla quinta udienza del suo processo in corso a Mansura.

Udienza attesa per oggi e che secondo fonti giudiziarie egiziane si concluderà senza sentenza e solo con l’ennesimo rinvio, un “lungo aggiornamento”. L’ultimo rinvio, disposto il primo febbraio, è stato di oltre due mesi.

Zaki, accusato di diffusione di notizie false ai danni dell’Egitto, è a piede libero dopo la scarcerazione dell’8 dicembre, arrivata al termine di una custodia cautelare in carcere durata 22 mesi.

Ma l’attivista non può tornare in Italia e rischia cinque anni di carcere per aver scritto un articolo su alcuni casi di discriminazione di cristiani egiziani che configurerebbe il reato di “diffusione di notizie false”.

