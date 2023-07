C’è preoccupazione per le condizioni di salute di Wanda Nara. L'imprenditrice, rappresentante e soubrette argentina è stata ricoverata mercoledì notte con forti dolori addominali nel suo Paese, nella clinica Los Arcos. Dopo qualche ora è stata dimessa.

Secondo i media argentini è affetta da leucemia. Lo ha detto in particolare il giornalista Jorge Lanata nel suo programma radiofonico a Radio Mitre, citando tre fonti vicine alla moglie dell'ex centravanti dell'Inter, Mauro Icardi.

Secondo quanto trapelato dalla clinica, le prime analisi della soubrette argentina – che attualmente conduce l'edizione locale di Master Chef - avrebbero riscontrato un'infiammazione della milza e un'anomalia significativa a livello dei globuli bianchi.

La notizia della leucemia per il momento non è confermata. Si sa però che Nara, stando a quanto riferiscono fonti della famiglia, sarebbe dovuta partire in questi giorni per l'Europa insieme a Icardi e i figli ma avrebbe posticipato il viaggio. Ha deciso di restare nella sua casa di Buenos Aires, quartiere Palermo, per attendere l’esito di esami più approfonditi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata