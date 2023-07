Wanda Nara ha la leucemia? La manager e showgirl con un post su Instagram rompe il silenzio sulle indiscrezioni degli ultimi giorni.

«Mercoledì scorso avevo deciso di svolgere alcuni esami di routine, come ogni volta che viaggio o come faccio una volta l'anno – conferma –. Alcuni valori sono risultati brutti, così ho preso la decisione di ricoverarmi per effettuare ulteriori controlli che sono invece andati bene».

Secondo i media argentini la moglie di Mauro Icardi era stata ricoverata con valori anomali nei globuli bianchi e con la milza ingrossata.

«Giovedì, sempre per scelta mia – prosegue – sono uscita dalla clinica per effettuare studi più approfonditi in un luogo specialistico, per cercare di avere più informazioni sui primi test. Come tutte le mamme, volevo nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce, soprattutto perché non avevo una diagnosi certa. Purtroppo, venerdì hanno ricevuto da un giornalista la certezza di una diagnosi che nemmeno io avevo».

«La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo studio – prosegue - I miei figli hanno sempre scoperto tutto da me, ho sempre parlato e questa non sarebbe stata l'eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi alla mano; e soprattutto con i miei tempi».

«Ringrazio la mia famiglia, ogni amico e ognuno di voi per avermi mostrato l'amore che avete per me – conclude - Sono già a casa, in attesa di ulteriori esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Lo terrò privato, soprattutto per proteggere i miei figli».

In Argentina intanto è arrivato il suo ex marito, Maxi Lopez, e Mauro Icardi domenica aveva pubblicato una foto insieme con solo un cuore e l’emoji di un leone.

