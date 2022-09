"La solidarietà dell'Europa nei confronti dell'Ucraina rimarrà incrollabile. Fin dal primo giorno, l'Europa è stata al fianco dell'Ucraina. Con armi. Con fondi. Con l'ospitalità per i rifugiati. E con le sanzioni più dure che il mondo abbia mai visto. Il settore finanziario della Russia è in crisi".

Lo ha detto Ursula Von der Leyen nel suo discorso, alla plenaria Ue di Strasburgo, sullo stato dell'Unione. "Voglio essere molto chiara – ha aggiunto la presidente della Commissione europea - le sanzioni alla Russia sono destinate a rimanere. Questo è il momento di mostrare determinazione, non acquiescenza".

L’intervento di Von der Leyen (in camicia azzurra e giacca gialla, colori della bandiera ucraina) è stato incentrato soprattutto sul conflitto tra Mosca e Kiev.

"Porteremo l'Ucraina nella nostra area europea di free roaming. Le nostre corsie di solidarietà sono un grande successo. Sulla base di tutto ciò, la Commissione collaborerà con l'Ucraina per garantire un accesso senza soluzione di continuità al mercato unico. E viceversa. Il nostro mercato unico è una delle più grandi storie di successo dell'Europa. È ora di renderlo un successo anche per i nostri amici ucraini. È per questo che mi recherò a Kiev, per discuterne in dettaglio con il presidente Zelensky", ha spiegato.

Poi le stoccate alla Russia: "Questa è una guerra alla nostra energia, una guerra alla nostra economia, una guerra ai nostri valori e una guerra al nostro futuro. Si tratta di autocrazia contro democrazia. E sono qui con la convinzione – ha detto Von der Leyen – che, con coraggio e solidarietà, Putin fallirà e l'Europa prevarrà”.

(Unioneonline/l.f.)

