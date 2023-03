È intervenuto per spegnere un incendio, ma ha scoperto che a bruciare era casa sua.

Ha commosso gli States la storia di Walter Stewart, vigile del fuoco di Chicago, che durante il suo turno di lavoro è accorso – insieme ai suoi colleghi – per sedare un rogo, per poi scoprire che era scoppiato nella sua abitazione: in casa c’erano la moglie del pompiere, Summer Day-Stewart, 36 anni, e i loro tre figli di due, sette e nove anni. I quattro sono stati trasportati subito in ospedale, dove sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite dalla cucina, anche se sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Intanto i vigili del fuoco di Chicago hanno avviato una raccolta fondi per aiutare Stewart in questo momento difficile. L’uomo ha acconsentito alla donazione degli organi delle quattro vittime.

(Unioneonline/F)

