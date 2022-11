Via alla telefonia mobile a bordo degli aerei. È la nuova indicazione della Commissione europea, che ha aggiornato le norme e designato frequenze per consentire la connettività in volo.

«I passeggeri a bordo dei voli nell'UE potranno utilizzare i propri telefoni cellulari al massimo della loro capacità e funzionalità, proprio come con una rete mobile 5G terrestre», si legge in una nota. «Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee. Il cielo non è più un limite quando si tratta della possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità», ha dichiarato Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno.

«Il servizio viene erogato all'interno della cabina di un aeromobile attrezzato utilizzando appositi apparati di rete, la cosiddetta 'pico-cella', per connettere gli utenti e instradare chiamate, sms e dati, tipicamente tramite una rete satellitare, tra l'aeromobile e la rete mobile terrestre», spiega la Commissione.

Non è tuttavia ancora stato formalizzato un calendario per la diffusione, né ci sono dettagli precisi su come il servizio sarà proposto ai passeggeri.

Le possibili interferenze tra 5G e alcuni radioaltimetri dovrebbero essere evitate con «filtri o altri miglioramenti disponibili il ​​prima possibile».

(Unioneonline/v.l.)

