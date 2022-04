Ha messo in vendita sul sito Marketplace il rene “di una ragazza di 15 anni in perfette condizioni di salute”, chiedendo in cambio 20mila euro. Ma le autorità lo hanno scoperto e la donna che ha pubblicato l’annuncio è stata arrestata.

La vicenda è avvenuta in Venezuela, nella regione di Portuguesa, ed è stata rivelata, su Twitter, dal procuratore generale dello Stato Tarek William Saab.

La donna – Marielys del Carmen Yedra – potrebbe essere legata a una rete criminale, specializzata nel traffico di organi.

Le autorità stanno dunque indagando, senza al momento rivelare come la donna avrebbe ottenuto il rene e senza nemmeno escludere che possa trattarsi di una truffa.

Le liste d’attesa nel Paese per i trapianti sono ormai lunghissime e la maggior parte dei pazienti ha poche speranze d’intervento: il programma per il trapianto di organi ha infatti cessato di funzionare in Venezuela nel 2017, nel pieno dalla peggiore crisi economica del Paese, da quasi 8 anni in una recessione che ha fatto precipitare il Pil pro capite al livello di Haiti.

