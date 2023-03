Valanghe killer nell’estremo nord della Norvegia, con cinque italiani coinvolti, di cui uno è morto.

Quattro le vittime investite da altrettante valanghe che si sono abbattute in diverse zone del Paese. Un gruppo di cinque italiani è rimasto coinvolto, fa sapere la polizia norvegese: uno di loro è morto, altri due sono rimasti feriti, uno gravemente, i restanti due sono rimasti illesi.

Il gruppo si trovava sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, meta degli escursionisti. Oggi, nella regione - riferiscono i media - si sono registrate valanghe anche in altre tre zone del Nord-Troms, con un bilancio complessivo di quattro morti.

Nella località di Reinoya, una piccola isola nel Nord-Troms di circa 300 abitanti, una valanga ha investito una fattoria, trascinandola in mare. In acqua sono stati trovati morti un uomo e una donna, oltre a un centinaio di capi di bestiame. Tutti gli altri residenti sono stati evacuati.

A Storlett, nel comune di Nordreisa, una valanga ha coinvolto un altro gruppo di turisti stranieri. Una persona è stata ritrovata senza vita. Una quarta valanga non ha provocato vittime.

La polizia ha sconsigliato a chiunque di muoversi sulle montagne della zona, per le pessime condizioni meteorologiche. Sia per oggi che per domani è stata emessa un’allerta rossa in diverse località della Norvegia.

