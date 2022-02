È di quattro morti e un disperso il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è abbattuta su un gruppo di escursionisti a Spiss, in Tirolo.

Sul posto sono intervenuti due elicotteri austriaci e altri due della vicina Svizzera. Proseguono i lavori di ricerca per la persona ancora sepolta.

A Soelden, sul ghiacciaio di Rettenbach, un'altra slavina ha travolto cinque sciatori durante un fuoripista. Tutti sono stati tratti in salvo e trasportati nelle cliniche di Zams e di Soelden, come anche di Murnau in Baviera.

A causa delle forti nevicate degli ultimi giorni in Tirolo solo oggi finora sono state registrate 13 valanghe.

