Il repubblicano Mike Johnson è stato rieletto speaker della Camera Usa al primo colpo, ma non senza qualche difficoltà. Quando ormai tutti i media avevano decretato il flop dello scrutinio, due dei tre repubblicani che non lo avevano sostenuto hanno cambiato idea in extremis, pare dopo una telefonata di Donald Trump. Conteggio finale: 218 per lui, 215 per il candidato dem Hakeem Jeffries e un voto "altro".

Positivo quindi il primo banco di prova per il presidente eletto e il partito repubblicano nel primo giorno di insediamento del nuovo Congresso (il 119mo), che il Grand Old Party controlla insieme alla Casa Bianca. Lo speaker uscente Mike Johnson si era ricandidato dicendosi fiducioso di farcela al primo scrutinio. Dalla sua aveva l'endorsement del tycoon, che aveva profetizzando «un voto di successo».

La vittoria è arrivata dopo una falsa partenza, quando due repubblicani avevano minacciato di votare contro Johnson. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata una chiamata di Donald Trump a sbloccare lo stallo, consentendo al 52enne deputato della Louisiana di proseguire l'incarico che ricopre dal 2023.

«Congratulazioni allo speaker Mike Johnson per aver ricevuto un voto di fiducia senza precedenti al Congresso», ha scritto il tycoon su Truth dopo la rielezione. «Il popolo americano ha aspettato quattro anni per avere buon senso, forza e leadership. Lo capiranno adesso, e l'America sarà più grande che mai».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata