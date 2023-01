Gli Stati Uniti pronti a inviare altri 2,5 miliardi di dollari di armi all'Ucraina.

Lo riportano i media americani, sottolineando che saranno inviati, fra l'altro, 90 mezzi corazzati Stryker e 59 veicoli da combattimento Bradley.

Proprio gli Usa hanno confermato il sostegno incondizionato a Kiev anche per quanto riguarda la Crimea, annessa “illegalmente" dalla Russia negli anni scorsi.

«La Crimea è parte integrante dell'Ucraina e Kiev ha tutto il diritto di riprenderla», ha detto la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh, ricordando che comunque gli Usa non dettano gli obiettivi e i tempi delle operazioni militari e che gli ucraini decidono in modo sovrano.

Ma secondo il Washington Post in questi giorni il direttore della Cia William Burns è volato in gran segreto a Kiev e ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, al quale ha comunicato quali sono le «aspettative» americane per le prossime mosse militari della Russia.

(Unioneonline/l.f.)

