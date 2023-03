Incontro a Ottawa tra il premier canadese Justin Trudeau e il presidente Usa Joe Biden.

Nell’occasione il leader di Washington non ha mancato di parlare delle tensioni internazionali per il conflitto in atto in Ucraina.

«Manterremo la pressione su Putin con le sanzioni e continueremo a fornire assistenza a Kiev», ha ribadito Biden, che ha affrontato anche la questione delle armi che la Cina potrebbe fornire a Mosca.

«La Cina ha preso un impegno significativo con la Russia ma finora non ha fornito armi al Cremlino», ha spiegato Biden. Il capo del Pentagono Austin nelle ultime ore è stato chiaro: «Se Pechino fornisse armamenti alla Russia prolungherebbe il conflitto e certamente amplierebbe la guerra potenzialmente a livello globale».

In Europa, intanto, i leader si preparano a volare in Cina per discutere il piano di pace proposto da Xi Jinping. A inizio aprile andranno a Pechino la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron, per discutere proprio di una possibile soluzione al conflitto secondo il documento che il leader cinese ha consegnato a Vladimir Putin. Un documento che, ha sottolineato, tra gli altri, il premier spagnolo Sanchez, contiene «spunti interessanti».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata