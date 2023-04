Ennesima follia delle armi in pochi giorni negli Stati Uniti.

Questa volta, per fortuna, la sparatoria non si è conclusa con un omicidio.

Siamo in Florida: una coppia che stava effettuando consegne per Instacart, il colosso della spesa recapitata a casa, ha sbagliato indirizzo.

I due se ne sono accorti prima ancora di bussare, quando erano appena entrati nel cortile. Così sono saliti sull’automobile e sono ripartiti, ma il proprietario della casa li aveva visti e, armato, è salito sulla sua vettura per inseguirli.

Ha sparato diversi colpi che per fortuna hanno solo danneggiato l’automobile dei due fattorini.

«Ho visto che aveva una pistola. Abbiamo cercato di dirgli che lavoravamo per Instacart ma, invece di chiamare la polizia per violazione di proprietà privata, ha sparato», ha raccontato Diamond D'Arville alla tv locale NBC6 mostrando il segno lasciato da uno dei proiettili sparati sulla sua vettura.

Nei giorni scorsi un teenager afroamericano in Missouri è stato ferito da colpi d’arma da fuoco per aver suonato al campanello sbagliato. Due cheerleader sono state ferite per essersi avvicinate all’auto sbagliata in Texas e nello Stato di New York è stata uccisa per aver imboccato il vialetto sbagliato.

