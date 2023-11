L’accordo per la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas è vicino.

Lo afferma il vice consigliere alla sicurezza nazionale americana Jon Finer in un’intervista a Cbs: «Siamo più vicini a un accordo con Hamas sugli ostaggi. L’intesa non c’è ma le differenze sono diminuite», ha detto.

Finner non si è sbilanciato quando gli hanno chiesto se fosse vero che una delle condizioni poste da Joe Biden per l’intesa fosse il rilascio di tutti gli americani, si è limitato a ribadire che «siamo più vicini di quanto non lo siamo mai stati a un accordo».

A confermare un intesa sempre più vicina arriva anche il primo ministro del Qatar, Paese che sta agendo da mediatore.

«Ormai all’accordo si frappongono solo questioni pratiche minori, per lo più logistiche e di natura pratica», ha dichiarato Mohammed ben Abdelrahman Al-Thani in conferenza stampa a Doha assieme all’alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell. Il premier tuttavia non ha voluto fornire stime di tempo.

